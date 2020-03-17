Умер фигурист Крис Рид, ему было 30 лет

17 Март 2020 2020-03-17T15:58:23+03:00

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Участник трех олимпиад японский фигурист Крис Рид скончался на 31-ом году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ. Трагическую новость сообщила сестра Криса Эллисон.

- С глубоким сожалением хочу сообщить вам, что мой брат, мой милый, добрый, харизматичный и любимый большой брат Крис скончался в прошедшие выходные. Нет слов, чтобы описать, как мне тяжело. Он наполнял радостью и весельем любую комнату, куда он входил. Он всегда знал, как сделать так, чтобы я улыбалась. Я люблю тебя, брат, - написала она в своем Instagram.

Рид выступал в танцах на льду. До 2015 года его партнершей была его старшая сестра Кэти Рид. Однако вскоре она завершила карьеру, и новой партнершей Рида стала Кано Мурамото. За всю свою карьеру Крис Рид успел поучаствовать в трех олимпиадах. На играх 2010 года он вместе со своей сестрой занял 17 место. В 2014 пара немного ухудшила своей результат, заняв только 21 место. А в 2018, выступая уже с новой партнершей Кано Мурамото, Крис занял 15 место. В копилке его достижений также две победы в командном чемпионате мира и 10 побед на чемпионатах Японии.

al_reed15 Участник олимпийских игр фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет

ИСТОЧНИК KP.RU