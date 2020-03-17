2020-03-17T16:00:57+03:00
75 лет Великой Победы

РИАМО запустило проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Агентство рассказывает истории людей, переживших войну
Юлия ЩЕРБАКОВА
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РИАМО подготовило спецпроект "Лица Победы". ФОТО: РИАМО, Александр МанзюкРИАМО подготовило спецпроект "Лица Победы". ФОТО: РИАМО, Александр Манзюк
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В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Региональное информационное агентство Московской области запустило спецпроект «Лица Победы» о людях, переживших войну.

В рамках проекта журналисты пообщались с участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, которые проживают сейчас в Московской области, и записали их истории. Ветераны, труженики тыла, блокадники рассказали не только об ужасах войны и потерях, но и о своих надеждах, о радостных моментах, о том, как они устроили свою жизнь в мирное время.

В основе проекта «Лица Победы» - 10 историй ветеранов войны, в прошлом они были разведчиком, танкистом, моряком и т.д. Рассказы ветеранов можно прочитать на сайте pobeda.riamo.ru. Пронзительные рассказы героев войны дополнены фотографиями из личного архива, современными снимками и видеофрагментами из их монологов.

Также на сайте проекта можно посмотреть хронологию событий Великой Отечественной войны и прочитать рассказы о городах-героях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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