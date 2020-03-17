В московских аптеках найдены маски по 150 рублей

17 Март 2020 2020-03-17T16:03:25+03:00

До пандемии цены на них стоили 13 рублей, а теперь выросли в десять раз

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Команда «Трезвой России» провела рейд по столичным аптекам и посмотрела цены на маски. Оказалось, что ряд торговых точек завышает цены на медицинские маски в 10 раз. Об этом рассказал глава федерального проекта Султан Хамзаев. Он уже пожаловался на спекулянтов председателю правительству Татьяне Голиковой.

«В Москве из 500 проверенных аптек только в 7% медицинские маски имеются в наличии. Если до пандемии трехслойные медицинские маски на резинке реализовывались в диапазоне цен от трех до 13 рублей, то сегодня выросла цена до 50 — 150 рублей за единицу», — говорится в письме Хамзаева.

Общественник подчеркивает важность данного средства защиты и предлагает правительству установить на них регулируемые цены. Султан Хамзаев уверен, что они должны стоить не более 15 рублей.

«Правительство должно экстренно отреагировать на данную проблему, обеспечить аптеки необходимым количеством масок и повлиять на их цену», — пояснил Хамзаев «360».

Ранее в Минпромторге заявили, что маски стали производить круглосуточно и без выходных. А тем временем аферисты наживаются на коронавирусе и придумывают новые схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU