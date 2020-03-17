Подмосковный донор сдал кровь в 80-й раз

17 Март 2020 2020-03-17T16:25:53+03:00

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Житель Подмосковья Владимир Жаворонков стал донором в 80-й раз. Мужчина сдал кровь в отделении переливания крови Дмитровской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, мужчина сдает кровь с 1894 года. А уже в 2000 году он был признан Почетным донором.

«Очень важно помогать людям. Владимир – человек с активной жизненной позицией. Он является Почетным донором уже двадцать лет. На это звание могут претендовать люди, сдавшие на безвозмездной основе более сорока раз цельную кровь или более шестидесяти раз плазму крови», - цитирует главврача больницы Александра Авакяна интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в прошлом году звание Почетного донора в Московском регионе получили 456 человек. За год этот показатель существенно вырос, ведь годом ранее он составлял только 370 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU