Рестораны McDonalds закроют в США из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T16:48:44+03:00

При этом, посетители смогут купить еду на вынос или заказать на дом

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Все рестораны McDonalds в США с 18 марта закроют свои залы в связи с распространением коронавируса. Но это не значит, что американцы останутся без фастфуда. Закрыты буду только обеденные зоны, поэтому посетители смогут спокойно купить еду на вынос или заказать на дом. Кроме того, продолжат работать окна для автомобилистов.

- Рестораны McDonalds закроют обеденные зоны, в том числе бары и киоски самообслуживания, и сосредоточатся на оказании услуг доставки и продажи еды на вынос, - пишет ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Сколько будет действовать такой режим пока неизвестно. По последним данным в США обнаружено 4,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. По меньшей мере, 85 человек погибли.

Сайт Kp.ru ранее писал о том, что сейчас во всем мире зафиксировано уже 182 271 случая заражения. 7138 человека скончались от заболевания, при этом 78 204 тысячам удалось вылечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU