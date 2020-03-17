ЛДПР предложила лишить мандата депутата, который нарушил карантин
Фракция партии ЛДПР внесла в Государственную Думу проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, который нарушил режим карантина после поездки во Францию.
Парламентарий недавно вернулся из-за рубежа, но решил не соблюдать режим самоизоляции, который в условиях распространения коронавируса Covid-19 обязателен для всех путешественников в качестве меры профилактики.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского такое поведение возмутило, и он предложил лишить Катасонова мандата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что никаких оснований для этого нет, но попросил комитет по регламенту продумать возможные меры.
В результате пропуск депутата и всех, кто с ним контактировал, аннулировали на 14 дней. Теперь они тоже должны соблюдать карантин, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, чем можно заняться во время самоизоляции, чтобы не сойти с ума.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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