ЛДПР предложила лишить мандата депутата, который нарушил карантин

17 Март 2020 2020-03-17T17:12:06+03:00

Сергей Катасонов съездил во Францию, а вернувшись на родину не захотелось самоизолироваться

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Фракция партии ЛДПР внесла в Государственную Думу проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, который нарушил режим карантина после поездки во Францию.

Парламентарий недавно вернулся из-за рубежа, но решил не соблюдать режим самоизоляции, который в условиях распространения коронавируса Covid-19 обязателен для всех путешественников в качестве меры профилактики.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского такое поведение возмутило, и он предложил лишить Катасонова мандата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что никаких оснований для этого нет, но попросил комитет по регламенту продумать возможные меры.

В результате пропуск депутата и всех, кто с ним контактировал, аннулировали на 14 дней. Теперь они тоже должны соблюдать карантин, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, чем можно заняться во время самоизоляции, чтобы не сойти с ума.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU