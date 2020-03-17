УЕФА официально отложил все матчи еврокубков из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T17:00:51+03:00

Сегодня, 17 марта, члены исполкома УЕФА провели телефонное совещание, на котором обсудили перенос всех матчей еврокубков

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Решено отменить все матчи, запланированные на эту неделю. Это касается оставшихся матчей четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, запланированных на 17 и 18 марта; всех ответных матчей 1/8 Лиги Европы УЕФА, запланированных на 19 марта; всех матчей четвертьфинала молодежной лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта.

В результате этих переносов были также перенесены жеребьевки следующих раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта.

Напомним, что еще на прошлой неделе были отменены все турниры по мини-футболу и соревнования среди женщин.

УЕФА внимательно отслеживает информацию о пандемии и обещает подробно информировать о дальнейшей судьбе турниров, говорится на официальном сайте УЕФА.

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ИСТОЧНИК KP.RU