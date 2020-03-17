УЕФА официально отложил все матчи еврокубков из-за коронавируса
Решено отменить все матчи, запланированные на эту неделю. Это касается оставшихся матчей четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, запланированных на 17 и 18 марта; всех ответных матчей 1/8 Лиги Европы УЕФА, запланированных на 19 марта; всех матчей четвертьфинала молодежной лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта.
В результате этих переносов были также перенесены жеребьевки следующих раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта.
Напомним, что еще на прошлой неделе были отменены все турниры по мини-футболу и соревнования среди женщин.
УЕФА внимательно отслеживает информацию о пандемии и обещает подробно информировать о дальнейшей судьбе турниров, говорится на официальном сайте УЕФА.
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УЕФА объявил о переносе Чемпионата Европы на 2021 год. Евро-2021 стартует 11 июня, а его финальный матч состоится 11 июля. Таким образом лето нынешнего года освободилось, чтобы в Европе успели доиграть национальные чемпионаты, а так же Лигу Европы и Лигу чемпионов. Обновленный календарь Евро-2021 и информацию для обладателей уже купленных билетов УЕФА объявит позже. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU