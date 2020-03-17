Отнеситесь с пониманием: Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются властями в рамках недопущения распространения коронавируса.
Он напомнил, что другие страны, в том числе европейские, вводят чрезвычайные положения, полностью закрывают авиасообщения и отменяют все массовые мероприятия, и такие шаги оправданы, поскольку продиктованы объективными обстоятельствами.
"Все мы должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с заботой друг о друге", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что вирусы никогда не имели государственных границ, однако благодаря оперативным мерам, принятым уже в первые недели развития эпидемии, России все же удалось сдержать массовое распространение болезни.
Сайт kp.ru писал, что такими шагами стали, в частности, разрешение онлайн-продажи безрецептурных лекарств и запуск бесплатного приложения для консультаций граждан с медиками.
Карта распространения коронавируса
Путину показали, как искусственный интеллект выявляет фейки о коронавирусе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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