2020-03-17T17:26:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Отнеситесь с пониманием: Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом

Президент России в условиях распространения заболевания призвал граждан действовать ответственно и с заботой друг о друге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются властями в рамках недопущения распространения коронавируса.

Он напомнил, что другие страны, в том числе европейские, вводят чрезвычайные положения, полностью закрывают авиасообщения и отменяют все массовые мероприятия, и такие шаги оправданы, поскольку продиктованы объективными обстоятельствами.

"Все мы должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с заботой друг о друге", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что вирусы никогда не имели государственных границ, однако благодаря оперативным мерам, принятым уже в первые недели развития эпидемии, России все же удалось сдержать массовое распространение болезни.

Сайт kp.ru писал, что такими шагами стали, в частности, разрешение онлайн-продажи безрецептурных лекарств и запуск бесплатного приложения для консультаций граждан с медиками.

Карта распространения коронавируса

Путину показали, как искусственный интеллект выявляет фейки о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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