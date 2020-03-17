Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства.
- Ситуация в целом находится под контролем, в режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы, - добавил президент.
Путин также отметил, что сейчас крайне важно, чтобы у граждан была вся необходимая информация о распространении заболевания. Для этого надо полностью исключить поводы для слухов.
Напомним, на этом же совещании Путин подписал указ, согласно которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств. Это мера также была принята в целях недопущения распространения коронавируса. По словам президента, это позволит минимизировать риски заражения, ограничив контакты покупателей с продавцами.
ИСТОЧНИК KP.RU