Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T17:13:59+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства.

- Ситуация в целом находится под контролем, в режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы, - добавил президент.

Путин также отметил, что сейчас крайне важно, чтобы у граждан была вся необходимая информация о распространении заболевания. Для этого надо полностью исключить поводы для слухов.

Напомним, на этом же совещании Путин подписал указ, согласно которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств. Это мера также была принята в целях недопущения распространения коронавируса. По словам президента, это позволит минимизировать риски заражения, ограничив контакты покупателей с продавцами.

ИСТОЧНИК KP.RU