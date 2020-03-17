Никаких очередей, дистанция - метр: Минпромторг разослал рекомендации магазинам

17 Март 2020 2020-03-17T17:44:04+03:00

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Министерство промышленности и торговли России разослало руководителям крупных магазинных сетей рекомендации, призванные не допустить распространение коронавируса.

Так, ритейлеров просят не допускать скопления людей и минимизировать очереди. Кроме того, сотрудники магазинов должны регулярно напоминать покупателям о необходимости соблюдать дистанцию не менее одного метра и сами протирать дезинфицирующим раствором ручки продуктовых тележек и другие поверхности, которых чаще всего касаются.

Также необходимо обеспечивать наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров, а в случае повышения спроса оперативно увеличивать их количество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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ИСТОЧНИК KP.RU