Никаких очередей, дистанция - метр: Минпромторг разослал рекомендации магазинам
Министерство промышленности и торговли России разослало руководителям крупных магазинных сетей рекомендации, призванные не допустить распространение коронавируса.
Так, ритейлеров просят не допускать скопления людей и минимизировать очереди. Кроме того, сотрудники магазинов должны регулярно напоминать покупателям о необходимости соблюдать дистанцию не менее одного метра и сами протирать дезинфицирующим раствором ручки продуктовых тележек и другие поверхности, которых чаще всего касаются.
Также необходимо обеспечивать наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров, а в случае повышения спроса оперативно увеличивать их количество.
Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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