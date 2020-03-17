2020-03-17T17:44:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Никаких очередей, дистанция - метр: Минпромторг разослал рекомендации магазинам

С целью недопущения распространения коронавируса ритейлеры должны постоянно протирать ручки продуктовых тележек и не допускать скопления клиентов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство промышленности и торговли России разослало руководителям крупных магазинных сетей рекомендации, призванные не допустить распространение коронавируса.

Так, ритейлеров просят не допускать скопления людей и минимизировать очереди. Кроме того, сотрудники магазинов должны регулярно напоминать покупателям о необходимости соблюдать дистанцию не менее одного метра и сами протирать дезинфицирующим раствором ручки продуктовых тележек и другие поверхности, которых чаще всего касаются.

Также необходимо обеспечивать наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров, а в случае повышения спроса оперативно увеличивать их количество.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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