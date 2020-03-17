Греф рекомендовал пользоваться банкоматами в перчатках
Глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал пользоваться банкоматами в перчатках или дезинфицировать руки после проведения операции.
По словам председателя правления учреждения, бесконтактные платежи возможны в 85-90% случаев, но набора пин-кода не избежать. Поэтому в условиях распространения коронавируса COVID-19 следует отдавать предпочтение проведению операций с помощью мобильных телефонов, но если необходимо получение наличных, то следует тщательно следить за чистотой рук.
"После использования банкомата пальчик, которыми вы нажимаете пин-код, пожалуйста, дезинфицируйте или делайте это в перчатках", - цитирует РИА Новости Грефа.
К слову, сам глава Сбербанка находится на карантине. Сайт kp.ru писал, что в начале марта он посетил несколько европейских стран в рамках командировки, а вернувшись на родину решил самоизолироваться, следуя рекомендациям властей.
Греф будет работать удаленно до конца текущей недели. Никаких симптомов заболевания у него нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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