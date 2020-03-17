17 Март 2020 2020-03-17T19:13:50+03:00

В условиях распространения коронавируса следует свести контактные платежи к минимуму

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Глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал пользоваться банкоматами в перчатках или дезинфицировать руки после проведения операции.

По словам председателя правления учреждения, бесконтактные платежи возможны в 85-90% случаев, но набора пин-кода не избежать. Поэтому в условиях распространения коронавируса COVID-19 следует отдавать предпочтение проведению операций с помощью мобильных телефонов, но если необходимо получение наличных, то следует тщательно следить за чистотой рук.

"После использования банкомата пальчик, которыми вы нажимаете пин-код, пожалуйста, дезинфицируйте или делайте это в перчатках", - цитирует РИА Новости Грефа.

К слову, сам глава Сбербанка находится на карантине. Сайт kp.ru писал, что в начале марта он посетил несколько европейских стран в рамках командировки, а вернувшись на родину решил самоизолироваться, следуя рекомендациям властей.

Греф будет работать удаленно до конца текущей недели. Никаких симптомов заболевания у него нет.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU