2020-03-17T19:50:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Roland Garros 2020: Турнир по теннису состоится осенью из-за коронавируса

На фоне распространения инфекционного заболевания было принято решение о переносе Roland Garros 2020
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Roland Garros перенесли на несколько месяцевRoland Garros перенесли на несколько месяцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение о переносе Roland Garros 2020 на осень. Изначально турнир должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня, но из-за распространения коронавируса Covid-19 теперь он начнется 20 сентября и закончится 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе чемпионата.

"Хотя никто не может предсказать, как сложится ситуация к 18 мая, действующие ограничительные меры не позволяют нам продолжать подготовку, и, следовательно, мы не можем провести турнир в изначально установленные сроки", - говорится в пресс-релизе на сайте одного из четырех турниров Большого шлема.

Решение было принято в интересах спортсменов и болельщиков. Организаторы обещают вернуть деньги за уже купленные билеты на матчи. Также их могут обменять с учетом новых дат проведения Roland Garros.

Сайт kp.ru писал, что ранее во вторник было объявлено о переносе Чемпионата Европы по футболу. Матчи проведут летом следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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