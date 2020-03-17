2020-03-17T20:05:15+03:00
Коронавирус Covid-19

МИД призвал россиян вернуться из-за границы, пока есть возможность

Тысячи граждан уже оказались в сложном положении из-за вызванных коронавирусом ограничений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД решает вопросы возвращения россиян на родинуМИД решает вопросы возвращения россиян на родинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России призывает находящихся за границей граждан вернуться на родину, пока есть такая возможность.

Из-за ограничительных мер, вводимых другими странами в рамках противодействия коронавируса, тысячи человек уже попросили дипломатов о помощи. Границы были закрыты, авиасообщение местами частично отменено. Из-за этого россияне не могут вернуться домой.

"Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Тех же, кто уже оказался в сложном положении, ведомство просит незамедлительно связаться с ближайшим российским посольством или консульством. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через соцсети.

Сайт kp.ru писал, что дипломаты уже составляют списки таких россиян, решают вопросы их возвращения на родину.

Мария Захарова - об ограничении въезда на территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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