Сергей Лукьяненко о смерти Эдуарда Лимонова: Ушел последний великий писатель советской эпохи

17 Март 2020 2020-03-17T21:59:13+03:00

Автора скандальной книги "Это я, Эдичка" не стало в возрасте 77 лет

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Российский писатель Эдуард Лимонов прожил насыщенную и очень разную жизнь. С его смертью отечественная литература потеряла выдающуюся личность, а общество — искреннего и бесстрашного человека. Такое мнение высказал русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Публицист напомнил, что Эдуард Вениаминович успел поучаствовать в диссидентском движении и борьбе с Советским Союзом, побороться за права человека с социалистических позиций, и при этом его взгляды всегда отличались удивительной широтой и способностью к эволюции.

"Наверное, это — последний из великих писателей советской эпохи. Из тех, кто стал заметной фигурой не только в литературе, но и в жизни страны, в ее социально-культурном поле", - сказал Лукьяненко в комментарии "Ридусу".

По его словам, с позицией Лимонова по ряду вопросов можно не соглашаться, но человеком он, определенно, был очень талантливым. Такие личности нынче встречаются "не очень часто".

Сайт kp.ru писал, что Эдуард Лимонов скончался вечером 17 марта в больнице. Последние полгода он боролся с тяжелым заболеванием горла, а во вторник перенес сразу две операции. По предварительной информации, у писателя остановилось сердце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767025" frameborder="0"></iframe> Умер Эдуард Лимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU