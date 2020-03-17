Сахар в России подешевел почти на треть

17 Март 2020 2020-03-17T23:03:34+03:00

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Цены на сахар-песок в России за последний год снизились более, чем на треть. Росстат зафиксировал падение на 35 процентов. Если в феврале 2020 года за килограмм продукта просят 30 рублей, то годом ранее этот же объем обходился покупателям в 46 рублей.

Стоимость сахара различается от региона к региону, можно выделить те, где цена особенно низкая и прямо противоположные, пишет NEWS.ru.

Самый дешевый сахар-песок можно приобрести в Калужской и Пензенской областях, а также в Мордовии. Цены там упали на 40 процентов от прошлогоднего показателя и теперь составляют примерно 24 рубля.

Самая высокая цена на тот же товар зафиксирована на Чукотке (93 рубля), в Ненецком автономном округе (61) и Якутии (56).

Ранее эксперты определили регионы России с самыми дешевыми и самыми дорогими поддержанными машинами. Оказалось, что разница в цене автомобилей с пробегом в разных субъектах страны может составлять сотни тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU