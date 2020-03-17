Макрон приедет в Москву на День Победы, несмотря на ситуацию с коронавирусом

17 Март 2020 2020-03-17T23:14:33+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует менять планы на 9 мая, несмотря на ситуацию с коронавирусом, он прилетит в Москву. Французский лидер был первым из глав государств, принявших приглашение президента России Владимира Путина. Макрон будет одним из почетных гостей на торжественном параде, посвященном 75-летию Победы.

Посол Франции в РФ Пьер Леви сообщил, что никто не ставит под сомнение пока приезд Макрона в Москву на 9 мая, сообщают РИА Новости.

На этой неделе президент Франции объявил в стране тотальную изоляцию. Внутренние ограничения действуют две недели, это время гражданам нельзя перемещаться из региона в регион, закрыты развлекательные учреждения, бары, кинотеатры, ночные клубы. Детей отправили на дистанционное обучение. Внешние ограничения установлены на месяц (30 дней) - они подразумевают закрытие границы ЕС и Шенгенской зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU