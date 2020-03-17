2020-03-17T23:29:54+03:00
В мире

В Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса

Параллельно увеличивается число выздоровевших пациентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Италия с 10 марта закрыта на карантинИталия с 10 марта закрыта на карантинФото: REUTERS
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Решительные меры правительства Италии по борьбе с коронавирусом дают результат: снижается число смертей, а исцелившихся, наоборот, становится больше.

С 10 марта в Италии ввели национальный карантин. Это значит, что так называемая красная зона, которой условно обозначали только север страны, откуда заболевание и начало распространяться, охватила всю Италию. На такие решительные меры пошли, потому что страны выбилась в "лидеры" по числу инфицированных и погибших, причем рост числа заболеваний был скачкообразным, всего за пару недель заразились больше 30 тысяч человек.

За сутки, сообщил 17 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, от коронавируса погибли 345 человек. Это меньше, чем в предыдущие сутки - 349.

- По-прежнему преждевременно делать прогнозы о распространении вируса на юге и иметь возможность выносить суждения,- сказал Боррелли, его слова приводит агентство Ansa.

Он сообщил, что число выздоровевших также растет - выписаны из больниц 2941: в понедельник - 414 человек, в воскресенье 369.

ИСТОЧНИК KP.RU

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