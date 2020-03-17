В ВОЗ заявили, что не говорили о передаче коронавируса через банкноты
В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) опровергли сообщения, появившиеся в СМИ несколько дней назад об опасности наличных денег в связи с распространением коронавируса. Якобы вирус "живет" на купюрах, поэтому деньги могут стать средством распространения заболевания.
- ВОЗ не говорила о том, что банкноты могут передавать заболевание COVID-19. Мы не выступали с какими-либо предупреждениями или заявлениями на этот счет,- сообщил ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Главное правило, которое в организации просят соблюдать - это регулярное мытье рук.
Вирус, который появился в Китае в конце 2019 года, продолжают изучать ученые по всему миру. Напомним, вакцины и лекарства от заболевания пока нет, но в США уже ввели первому человеку из тестовой группы образец препарата.
17 марта обнародованы новые данные о сроках "жизни" коронавируса на различных предметах. Как сообщает CNN, исследование организовали в Национальном институте здоровья Великобритании.
Сколько коронавирус держится на предметах:
Медь до четырех часов.
Картон до 24 часов.
Пластик и нержавеющая сталь - до 72 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU