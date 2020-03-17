В ВОЗ заявили, что не говорили о передаче коронавируса через банкноты

17 Март 2020 2020-03-17T23:42:02+03:00

Вместо отказа от наличных в ВОЗ советуют просто чаще мыть руки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тем временем ученые обновили данные о сроках "жизни" вируса на различных предметах

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В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) опровергли сообщения, появившиеся в СМИ несколько дней назад об опасности наличных денег в связи с распространением коронавируса. Якобы вирус "живет" на купюрах, поэтому деньги могут стать средством распространения заболевания.

- ВОЗ не говорила о том, что банкноты могут передавать заболевание COVID-19. Мы не выступали с какими-либо предупреждениями или заявлениями на этот счет,- сообщил ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Главное правило, которое в организации просят соблюдать - это регулярное мытье рук.

Вирус, который появился в Китае в конце 2019 года, продолжают изучать ученые по всему миру. Напомним, вакцины и лекарства от заболевания пока нет, но в США уже ввели первому человеку из тестовой группы образец препарата.

17 марта обнародованы новые данные о сроках "жизни" коронавируса на различных предметах. Как сообщает CNN, исследование организовали в Национальном институте здоровья Великобритании.

Сколько коронавирус держится на предметах:

Медь до четырех часов.

Картон до 24 часов.

Пластик и нержавеющая сталь - до 72 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU