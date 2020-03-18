2020-03-18T00:18:53+03:00
В мире

Европейцы начали делать шутливые татуировки про коронавирус

Напоминать о пандемии 2020 года им будут нательные рисунки туалетной бумаги, медицинских масок и мыла
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус, который не смоешь мылом Фото: фейсбук: Jodie Bow TattoosВирус, который не смоешь мылом Фото: фейсбук: Jodie Bow TattoosФото: facebook.com
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Побеждать коронавирус европейцы, попавшие в эпицентр распространения болезни, собираются не только мылом, но и с помощью юмора. Популярность набирают шутливые татуировки на тему пандемии-2020.

Пока одни боятся, что им на руки попадет вирус, другие добровольно его там селят. Правда, не настоящий, а нарисованный. Желтый, зеленый или оранжевый "коронавирус", таким, каким его изображают схематично в научных журналах, приобретает, становят татуировкой, руки и ноги.

Но гораздо популярнее запросы на тату, которое отражает массовую истерию от пандемии.

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Коронавирус стал главным сюжетом для татуировок
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Например, ажиотаж на туалетную бумагу в магазинах Европы и США. Люди забивали упаковками автомобили и возвращались в торговые сети снова за новой партией.

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Татуировки на память о коронавирусе
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Не обошлось без тату с медицинскими масками, дефицита в них нет, но этот предмет стал главным "аксессуаром" 2020 года.

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Пандемия запомнилась европейцам по раскупленной туалетной бумаге
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Есть и такие клиенты, что просят тату-мастеров набить на теле мыло, вероятно, с таким рисунком даже после пандемии будешь чаще ходить к раковине - еще бы, с такой-то напоминалкой.

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В Европе стали популярны тату с медицинскими масками
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Европа закрывает границы для сдерживания распространения заболевания, жителей просят соблюдать дистанцию. В Великобритании настаивают на полной изоляции людей старше 70 лет, им не рекомендуется даже посещать семейные торжества, чтобы не заразиться. В группе риска, кстати, не только пожилые, но и больные сахарным диабетом, онкологией, страдающие ожирением, беременные и дети до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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