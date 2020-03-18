Европейцы начали делать шутливые татуировки про коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T00:18:53+03:00

Напоминать о пандемии 2020 года им будут нательные рисунки туалетной бумаги, медицинских масок и мыла

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Побеждать коронавирус европейцы, попавшие в эпицентр распространения болезни, собираются не только мылом, но и с помощью юмора. Популярность набирают шутливые татуировки на тему пандемии-2020.

Пока одни боятся, что им на руки попадет вирус, другие добровольно его там селят. Правда, не настоящий, а нарисованный. Желтый, зеленый или оранжевый "коронавирус", таким, каким его изображают схематично в научных журналах, приобретает, становят татуировкой, руки и ноги.

Но гораздо популярнее запросы на тату, которое отражает массовую истерию от пандемии.

twentynineart Коронавирус стал главным сюжетом для татуировок

Например, ажиотаж на туалетную бумагу в магазинах Европы и США. Люди забивали упаковками автомобили и возвращались в торговые сети снова за новой партией.

damianzamora33 Татуировки на память о коронавирусе

Не обошлось без тату с медицинскими масками, дефицита в них нет, но этот предмет стал главным "аксессуаром" 2020 года.

themisswild Пандемия запомнилась европейцам по раскупленной туалетной бумаге

Есть и такие клиенты, что просят тату-мастеров набить на теле мыло, вероятно, с таким рисунком даже после пандемии будешь чаще ходить к раковине - еще бы, с такой-то напоминалкой.

phuckcancer В Европе стали популярны тату с медицинскими масками

Европа закрывает границы для сдерживания распространения заболевания, жителей просят соблюдать дистанцию. В Великобритании настаивают на полной изоляции людей старше 70 лет, им не рекомендуется даже посещать семейные торжества, чтобы не заразиться. В группе риска, кстати, не только пожилые, но и больные сахарным диабетом, онкологией, страдающие ожирением, беременные и дети до года.

ИСТОЧНИК KP.RU