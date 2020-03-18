Источник оценил во сколько обойдется государству помощь авиации и турбизнесу на фоне эпидемии

18 Март 2020 2020-03-18T00:14:29+03:00

Помощь авиации и турбизнесу в связи с эпидемией коронавируса обойдется бюджету к крупную сумму Фото: REUTERS

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Туристический бизнес и авиаперевозчики – это сферы, которые оказались наиболее уязвимы перед коронавирусом. В правительстве и ЦБ разрабатывают меры поддержки для данных компаний, скорее всего, им разрешат перенести сроки уплаты некоторых налогов. Каких именно, сейчас обсуждается. Не исключено, что это будут выплаты за работников (страховые взносы).

Поддержка авиаотрасли может включить заморозку аэропортовых сборов, продление нулевого НДС на рейсы в обход Москвы, удешевление лизинга.

Если это решение будет принято, то в I квартале текущего года объем выпадающих доходов бюджета может составить примерно 50 млрд рублей, сообщил источник газеты «Известия».

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев согласен с указанной суммой и предлагает освобождать компании от всех корпоративных налогов. Это простимулирует банки продолжить кредитовать авиацию и туризм.

В пресс-службе Минфина напомнили, что с учетом сложившейся ситуации в ближайшее время будет усовершенствован механизм по отсрочке уплаты налогов, а конкретные компании и отрасли, на которые будет распространяться это правило, определит правительство.

Не исключено, что рассчитывать на отсрочку смогут не только авиация и туризм, но и гостиничный, ресторанный и развлекательный бизнес, а также пассажирские перевозки, спортивная сфера, пишет "Утро.ру".

-Ситуация такова, что самым безопасным вариантом на сегодняшний день остается только ждать. Пока не стоит принимать резкие шаги по поддержке тех или иных отраслей экономики, так как сложно спрогнозировать кто именно окажется под ударом, -уверен эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин.

Ранее сообщалось, что российское правительство разработало план по преодолению кризиса из-за распространения коронавируса. В нём описаны меры поддержки экономики и населения страны, а также создание фонда в 300 миллиардов рублей. Он будет состоять из денег, полученных с помощью оптимизации расходов федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU