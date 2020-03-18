Президент Еврокомиссии надеется на появление вакцины от коронавируса до осени
Вакцина от коронавируса может появиться "до осени". Такие сроки на конференции назвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.
Над созданием препарата работают ученые по всему миру, но кому-то удалось продвинуться дальше других. Например, американцы приступили к тестированию вакцины на людях. Препарат вводят здоровым американцам из исследовательской группы. Отдельное исследование посвящено именно лекарству от коронавируса - если вакцина - это чтобы не заразиться, то лекарство - для тех, кто уже болен.
Но особенное внимание привлечено к разработкам немецкой компании CureVac. В западных СМИ даже появилась информация, что президент США предлагал крупную сумму денег, чтобы переманить ученых в Америку или заполучить результаты их исследований. Правда, Дональд Трамп, по заявлениям все тех же источников, хотел заполучить вакцину только для лечения американцев. Позже в компании опровергли информацию о попытках США выкупить их наработки.
На немецких ученых делают ставку и в Еврокомиссии.
- Увеличение финансовой поддержки ЕС на 80 миллионов евро для немецкой исследовательской компании CureVac, направленной на расширение масштабов разработки и производства прививок, может спасти жизни в Европе и во всем мире,- приводит слова Лейен CNN.
ИСТОЧНИК KP.RU