Президент Еврокомиссии надеется на появление вакцины от коронавируса до осени

18 Март 2020 2020-03-18T01:20:37+03:00

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Вакцина от коронавируса может появиться "до осени". Такие сроки на конференции назвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

Над созданием препарата работают ученые по всему миру, но кому-то удалось продвинуться дальше других. Например, американцы приступили к тестированию вакцины на людях. Препарат вводят здоровым американцам из исследовательской группы. Отдельное исследование посвящено именно лекарству от коронавируса - если вакцина - это чтобы не заразиться, то лекарство - для тех, кто уже болен.

Но особенное внимание привлечено к разработкам немецкой компании CureVac. В западных СМИ даже появилась информация, что президент США предлагал крупную сумму денег, чтобы переманить ученых в Америку или заполучить результаты их исследований. Правда, Дональд Трамп, по заявлениям все тех же источников, хотел заполучить вакцину только для лечения американцев. Позже в компании опровергли информацию о попытках США выкупить их наработки.

На немецких ученых делают ставку и в Еврокомиссии.

- Увеличение финансовой поддержки ЕС на 80 миллионов евро для немецкой исследовательской компании CureVac, направленной на расширение масштабов разработки и производства прививок, может спасти жизни в Европе и во всем мире,- приводит слова Лейен CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU