2020-03-18T01:47:52+03:00
Общество

Счетная палата выявила бюджетных нарушений почти на 880 миллиардов рублей

Показатели по 2019 году превысили данные за 2018-й
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Число нарушения сократилось, но сумма финансовых проступков наоборот вырослаЧисло нарушения сократилось, но сумма финансовых проступков наоборот вырослаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Счетной палате опубликовали отчет о выявленных за 2019 год бюджетных нарушениях. Оказалось, что при сокращении количества нарушений (почти вдвое), выросла сумма.

- 884,6 млрд рублей — объём нарушений, выявленных Счётной палатой в 2019 году,- сказано в отчете ведомства.

При этом за предыдущий период этот показатель был на 14 процентов меньше.

Что касается количества бюджетных нарушений, то их в 2019 году зафиксировано 4443, почти вдвое меньше, чем в 2018-м.

Самым распространенным нарушением стало неправильное ведение бухгалтерского учета или финаснсовой отчетности -36 процентов от общего числа обнаруженных Счетной палатой недочетов в работе структур.

Некоторые проверки заканчивались возбуждением уголовных дел: 75 материала направлены в прокуратуру, по 25 заведены дела.

В феврале 2020 года в Счетной палате признали деятельность чиновников неэффективной из-за невыполнения планов нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вторая смерть от коронавируса в Украине: погибшей было 33 года
Глава Сбербанка рассказал о возможных сценариях экономического кризиса
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс попал в реанимацию из-за коронавируса
Счетная палата выявила бюджетных нарушений почти на 880 миллиардов рублей
Президент Еврокомиссии надеется на появление вакцины от коронавируса до осени
Участницы шоу «Холостяк» расскажут в Instagram, какая косметика помогает им покорить сердце героя
В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса
Источник оценил во сколько обойдется государству помощь авиации и турбизнесу на фоне эпидемии
Европейцы начали делать шутливые татуировки про коронавирус
В ВОЗ заявили, что не говорили о передаче коронавируса через банкноты
Диетологи напомнили об опасности регулярного употребления гречки
В Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса
Иностранцев-нарушителей на российских дорогах стало меньше
Макрон приедет в Москву на День Победы, несмотря на ситуацию с коронавирусом
Сахар в России подешевел почти на треть
Коронавирус охватил все страны Европы
Запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран будет действовать 30 дней
Путин: голосование по Конституции можно перенести при необходимости
Сергей Лукьяненко о смерти Эдуарда Лимонова: Ушел последний великий писатель советской эпохи
Ученые: группа крови влияет на риск заразиться коронавирусом
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
МИД создал штаб помощи россиянам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице
МИД призвал россиян вернуться из-за границы, пока есть возможность