Счетная палата выявила бюджетных нарушений почти на 880 миллиардов рублей
В Счетной палате опубликовали отчет о выявленных за 2019 год бюджетных нарушениях. Оказалось, что при сокращении количества нарушений (почти вдвое), выросла сумма.
- 884,6 млрд рублей — объём нарушений, выявленных Счётной палатой в 2019 году,- сказано в отчете ведомства.
При этом за предыдущий период этот показатель был на 14 процентов меньше.
Что касается количества бюджетных нарушений, то их в 2019 году зафиксировано 4443, почти вдвое меньше, чем в 2018-м.
Самым распространенным нарушением стало неправильное ведение бухгалтерского учета или финаснсовой отчетности -36 процентов от общего числа обнаруженных Счетной палатой недочетов в работе структур.
Некоторые проверки заканчивались возбуждением уголовных дел: 75 материала направлены в прокуратуру, по 25 заведены дела.
В феврале 2020 года в Счетной палате признали деятельность чиновников неэффективной из-за невыполнения планов нацпроекта.
ИСТОЧНИК KP.RU