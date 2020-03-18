Счетная палата выявила бюджетных нарушений почти на 880 миллиардов рублей

18 Март 2020 2020-03-18T01:47:52+03:00

Показатели по 2019 году превысили данные за 2018-й

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В Счетной палате опубликовали отчет о выявленных за 2019 год бюджетных нарушениях. Оказалось, что при сокращении количества нарушений (почти вдвое), выросла сумма.

- 884,6 млрд рублей — объём нарушений, выявленных Счётной палатой в 2019 году,- сказано в отчете ведомства.

При этом за предыдущий период этот показатель был на 14 процентов меньше.

Что касается количества бюджетных нарушений, то их в 2019 году зафиксировано 4443, почти вдвое меньше, чем в 2018-м.

Самым распространенным нарушением стало неправильное ведение бухгалтерского учета или финаснсовой отчетности -36 процентов от общего числа обнаруженных Счетной палатой недочетов в работе структур.

Некоторые проверки заканчивались возбуждением уголовных дел: 75 материала направлены в прокуратуру, по 25 заведены дела.

В феврале 2020 года в Счетной палате признали деятельность чиновников неэффективной из-за невыполнения планов нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU