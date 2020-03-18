2020-03-18T02:03:13+03:00
В мире

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс попал в реанимацию из-за коронавируса

76-летний мужчина в последние дни страдал от лихорадки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лоренцо Санс Фото: real-madrid.ruЛоренцо Санс Фото: real-madrid.ru
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Экс-президент "Реал Мадрид" Лоренсо Санс попал в реанимацию, как сообщили источники из окружения бывшего чиновника, причиной стал коронавирус. Как пишет Marca, у Санса в последние дни была лихорадка, его состояние оценивали как тяжелое. Медики забрали 76-летнего мужчину в больницу, сразу в отделение интенсивной терапии.

Под его руководством футбольный клуб дважды выигрывал кубки Чемпионата - в 1998 и 2000 годах. Даже уйдя с поста президента клуба, он продолжил за него болеть. В интервью Санса говорил, что родился и умрет поклонником "Мадрида". В последние годы он помогал своему сыну Фернандо руководить клубом "Малага".

Ранее в ВОЗ назвали группы риска - наиболее тяжело болезнь может проходить у лиц старше 70 лет, людей, страдающих сахарным диабетом, сердецно-сосудистыми заболеваниями, у пациентов с онкологией. К этому списку добавили беременных женщин и кормящих мам. Другое исследование показало - среди детей наиболее тяжелые последствия от коронавируса у пациентов до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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