2020-03-18T05:32:13+03:00
В мире

В закрытой на карантин Черногории назвали условие выдачи разрешения на эвакуацию россиян

Граждане России с билетами на самолеты не могут вернуться на Родину из-за введения запрета на международные полеты из Черногории
Юлия САЛЬНИКОВА
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У россиян есть билеты на самолеты, но лайнеры из-за границы в Черногорию не пускаютУ россиян есть билеты на самолеты, но лайнеры из-за границы в Черногорию не пускаютФото: Алина НИЗАМОВА
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Черногория, которая была последней страной ЕС без коронавируса, тоже стала жертвой пандемии: 17 марта власти официально подтвердили сразу два случая заражения. Не помог даже карантин, который ввели в отсутствие заболевших.

Из-за этого карантина туристы из многих стран, в том числе и России, оказались "заперты" в стране. Отдых у них закончился как раз тогда, когда Черногория объявила о закрытии границ и отмене международных авиарейсов. Вышло, что билеты на самолет у туристов есть, а улететь они не могут.

Как сообщил "Известиям" источник, знакомый с ситуацией, в Черногории готовы согласовать спецрейс, чтобы российский самолет забрал туристов. Но у властей принимающей страны есть условия.

- Черногория пообещала выдать разрешение на эвакуацию россиян, если из Москвы в Тиват без билетов — за счет российских авиакомпаний — будут доставлены 50 черногорцев,- сообщил источник.

Перелет для черногорцев по этим условиям будет бесплатным. Что касается россиян, то в Черногории вылета ожидают около сотни наших граждан. К решению вопроса подключилась Росавиация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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