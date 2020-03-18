2020-03-18T05:56:05+03:00
В мире

Министр нефти Ирака призвал созвать экстренную встречу ОПЕК+

Тамир аль Гадбан считает, что это поможет сбалансировать ситуацию на нефтяном рынке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заявление иракского министра направили в страны-участницы ОПЕКЗаявление иракского министра направили в страны-участницы ОПЕКФото: REUTERS
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В Ираке просят созвать экстренную встречу ОПЕК+ для того, чтобы сбалансировать ситуацию на нефтяном рынке. На мировую экономику в 2020 году особенно сильно влияют два явления - ситуация с распространением коронавируса и падение цены на нефть. Но если с первым все страны, где случаи заражения единичные, активно борются, то вторым вопросом, считает министр нефти Ирака Тамир аль Гадбан, нужно заниматься.

Обсудить вопросы стабилизации цен на нефть он предлагает на экстренном совещании ОПЕК+.

- Страны должны обсудить варианты серьезных и безотлагательных действий для ребалансировки рынка нефти, чтобы смягчить ухудшение ситуации,- приводит заявление ТАСС.

Цены на нефть упали 9 марта на фоне новостей о срыве сделки ОПЕК. Россия не согласилась на дополнительное сокращение объемов производства сырья. Усугубила ситуацию позиция Саудовской Аравии, где объявили о готовности продавать нефть по ценам ниже других стран и увеличить добычу.

На фоне падения цен на нефть снизился и курс рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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