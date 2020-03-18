2020-03-18T07:34:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Специалист заявил, что запрет мероприятий по численности не имеет смысла
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при коронавирусеВрач назвал безопасную дистанцию между людьми при коронавирусеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В вопросе борьбы с распространением коронавирусом COVID-19 запрет мероприятий по численности не имеет смысла, поскольку важнее расстояние между людьми и где они находятся. Такое заявление сделал японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро.

«Значение имеет не столько число, сколько расстояние между собравшимися, а также, где происходит мероприятие. На улице риск снижается», - приводит РИА Новости слова специалиста.

По его словам, намного безопаснее расстояние между ними будет от 1,5 до 2 метров, и это будет происходить на улице, и при этом они не будут разговаривать между собой. Он заявил, что в таком случае могут собраться даже несколько десятков тысяч человек.

Напомним, ранее ученые рассказали, как группа крови влияет на риск заразиться коронавирусом. В результате исследования китайский вирусолог пришел к выводу, что риск заразиться COVID-19 значительно выше у людей со второй группой крови

Основы профилактики COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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