США обвинили Россию в убийстве «десятков турецких военных» в Сирии

18 Март 2020 2020-03-18T07:51:54+03:00

Помпео заявил, что Вашингтон примет некие дополнительные меры, чтобы положить конец «насилию» в Идлибе

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных» в Сирии.

«Мы уверены, что Россия ответственна за убийство десятков турецких военных в ходе своих военных операций», - заявил глава Госдепартамента.

Помпео назвал Турцию американским партнёром по Североатлантическому альянсу и отметил, что Вашингтон поддерживает Анкару. По его словам, США рассматривает возможность принятия неких дополнительных мер, чтобы положить конец «насилию», не только в сирийской провинции Идлибе, но и в Сирии в целом.

Напомним, Россия и Турция ранее согласовали договор об урегулировании в Турции. Однако маршрут первого совместного российско-турецкого патрулирования в сирийском Идлибе сторонам пришлось сократить из-за провокаций со стороны бандформирований. Боевики пытались использовать местное население в качестве «живого щита».

ИСТОЧНИК KP.RU