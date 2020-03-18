2020-03-18T07:53:42+03:00
Политика

Госдеп выделит 2 млн долларов на исследование стран бывшего СССР

Это поможет американским специалистам лучше понять жизнеустройство указанных государств
Елена АКИМОВА
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США выделит 2 миллиона долларов на исследования стран бывшего СССРСША выделит 2 миллиона долларов на исследования стран бывшего СССРФото: REUTERS
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Госдеп решил направить два миллиона долларов на изучение стран бывшего СССР и Восточной Европы. Для этого ведомство найдет исполнителей, которые займутся подготовкой документов по вопросам, касающимся жизнеустройства в данных государствах.

Получить гранты смогут вузы и неправительственные организации в рамках «Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза».

В описании сказано, что инициатива поможет американским специалистам получить углубленные знания о ряде стран и повысить уровень владения «важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза».

Курировать ход выполнения исследовательских работ в Бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов.

В рамках программы должны быть отражены условия для продвижения внешнеполитических целей США и налаживания международного сотрудничества. А также учтены существующие политические и экономические вызовы, имеющие «значение для внешней политики США».

В списке стран, которые указаны в техническом задании: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Чехия, Грузия, Словакия, Польша, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и многие другие, пишет RT.

В свою очередь в России Минюст предлагают наделить правом в течение трех дней приостановить деятельность НКО, которые получают финансирование из США и действуют в ущерб интересам России.

Нововведение может затронуть организации, участвующие в политической деятельности в стране и финансируемые из-за океана. Причиной такого решения могут стать проверки со стороны органов исполнительной власти и прокуратуры в случае нанесения ущерба интересам РФ, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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