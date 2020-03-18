2020-03-18T08:20:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков сообщил о проверке на коронавирус сотрудников администрации президента

Анализы также сдали журналисты, которые будут освещать визит главы государства в Крым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков сообщил о проверке на коронавирус сотрудников администрации президентаПесков сообщил о проверке на коронавирус сотрудников администрации президентаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники администрации президента России Владимира Путина сдают тесты на коронавирус COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, во вторник, 17 марта, анализы сдали журналисты, которые будут освещать визит главы государства в Крым 18 марта. Песков попросил руководителей СМИ тщательно отбирать сотрудников и не присылать на мероприятие тех, кто недавно прибыл из зарубежных поездок.

В Кремле также проверяют приходящих журналистов. Им измеряют температуру и установили дозаторы с антисептиками для рук.

Напомним, ранее Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Также по решению правительства столицы в Москве в кратчайшие сроки будет построен мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Кроме того, круглосуточно работает оперативный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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