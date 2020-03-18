18 Март 2020 2020-03-18T08:44:42+03:00

Прощание с писателем Эдуардом Лимоновым будет закрытым, таким было его последние желание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На похороны не пустят и СМИ

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Похороны российского писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрытыми, поскольку таким было его последнее желание. Об этом сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия".

«Похороны будут закрытыми СМИ и широкой общественности. Это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Напомним, Эдуард Лимонов умер вечером 17 марта в больнице в возрасте 77 лет. Последние полгода он боролся с тяжелым заболеванием горла, и в день своей смерти перенес сразу две операции. По предварительной информации, у писателя остановилось сердце. Однако позже сообщили официальную причину смерти писателя Эдуарда Лимонова - онкология.

Несколько лет назад «Комсомольская правда» брала интервью у писателя, который тогда высказал свое мнение о возвращении Крыма, украинском майдане, и рассказал о любви к женщинам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767089" frameborder="0"></iframe> Архивная съёмка с участием Эдуарда Лимонова.

ИСТОЧНИК KP.RU