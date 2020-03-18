2020-03-18T08:56:21+03:00
Общество

Стала известна причина смерти писателя Эдуарда Лимонова

Эдуард Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стала известна причина смерти писателя Эдуарда ЛимоноваСтала известна причина смерти писателя Эдуарда ЛимоноваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Названа официальная причина смерти писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова – он умер от онкологического заболевания. Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия», лидером и основателем которой он был.

«Он умер от онкологии. Это официальная причина», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы партии.

Напомним, Эдуард Лимонов умер во вторник, 17 марта, в больнице, где уже полгода проходил лечение. Первым о его смерти сообщил депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов. Он же назвал предварительную причину смерти - остановка сердца.

Близкий друг писателя, главред «Учительской газеты» Арслан Хасавов сообщил, у Эдуарда Лимонова была тяжелая болезнь горла т за последние шесть месяцев публицист перенес множество операций, две из которых пришлись на день его смерти.

Умер Эдуард Лимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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