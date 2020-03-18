Стала известна причина смерти писателя Эдуарда Лимонова
Названа официальная причина смерти писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова – он умер от онкологического заболевания. Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия», лидером и основателем которой он был.
«Он умер от онкологии. Это официальная причина», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы партии.
Напомним, Эдуард Лимонов умер во вторник, 17 марта, в больнице, где уже полгода проходил лечение. Первым о его смерти сообщил депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов. Он же назвал предварительную причину смерти - остановка сердца.
Близкий друг писателя, главред «Учительской газеты» Арслан Хасавов сообщил, у Эдуарда Лимонова была тяжелая болезнь горла т за последние шесть месяцев публицист перенес множество операций, две из которых пришлись на день его смерти.
Умер Эдуард Лимонов.
ИСТОЧНИК KP.RU