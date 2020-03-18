В российском посольстве на Филиппинах рассказали о судьбе застрявших туристов
Российские туристы оказались в западне на Филиппинах. Люди не могут покинуть страну уже несколько суток, причина в том, что их рейсы постоянно переносят или отменяют.
В российском посольстве в этой стране телеканалу «360» рассказали, что сейчас принимаются все действия, чтобы как можно скорее решить данную проблему.
- Сейчас пытаемся эвакуировать. На данный момент взаимодействуем с властями, военными, пытаемся эвакуировать. Связь с туристами держим, — заявил дежурный посольства РФ на Филиппинах.
Пока никаких точных сроков не называется, но дипломаты отмечают, что работают над данной проблемой 24 часа в сутки.
Ситуация с российскими туристами обострилась не только на Филиппинах, но и в Перу. Находящиеся там россияне тоже не могут вернуться на родину. Дипломаты уже порекомендовали многим задуматься о жилье на время 14-дневного карантина.
Пандемия коронавируса заставляет государства по всему миру закрывать границы. Сколько бы не было в стране зараженных и умерших, власти уверены: граница на замке сможет их спасти. В разных странах десятки россиян не могут вернуться на родину из-за распространения инфекции.
В Москве тем, кто вернулся из-за границы посоветовали не только позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения города Москвы, но и заполнить анкету на портале mos.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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