2020-03-18T09:28:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В российском посольстве на Филиппинах рассказали о судьбе застрявших туристов

В дипведомстве подчеркнули, что предпринимаются все попытки, чтобы эвакуировать россиян
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российские туристы из-за коронавируса застряли в разных странах мираРоссийские туристы из-за коронавируса застряли в разных странах мираФото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

Российские туристы оказались в западне на Филиппинах. Люди не могут покинуть страну уже несколько суток, причина в том, что их рейсы постоянно переносят или отменяют.

В российском посольстве в этой стране телеканалу «360» рассказали, что сейчас принимаются все действия, чтобы как можно скорее решить данную проблему.

- Сейчас пытаемся эвакуировать. На данный момент взаимодействуем с властями, военными, пытаемся эвакуировать. Связь с туристами держим, — заявил дежурный посольства РФ на Филиппинах.

Пока никаких точных сроков не называется, но дипломаты отмечают, что работают над данной проблемой 24 часа в сутки.

Ситуация с российскими туристами обострилась не только на Филиппинах, но и в Перу. Находящиеся там россияне тоже не могут вернуться на родину. Дипломаты уже порекомендовали многим задуматься о жилье на время 14-дневного карантина.

Пандемия коронавируса заставляет государства по всему миру закрывать границы. Сколько бы не было в стране зараженных и умерших, власти уверены: граница на замке сможет их спасти. В разных странах десятки россиян не могут вернуться на родину из-за распространения инфекции.

В Москве тем, кто вернулся из-за границы посоветовали не только позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения города Москвы, но и заполнить анкету на портале mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне стали в полтора раза чаще брать в долг до зарплаты
Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной
СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на посольство России в Киеве
Курс рубля на 18 марта 2020: доллар подскочил выше 76 рублей впервые за 4 года, евро - 83, 90
Устранить дефицит мест в яслях до 2021 не удастся
В Китае впервые в 2020 году панда родила детенышей-двойняшек
«Искажение реальности»: Онищенко заявил, что в России дефицит масок, но не их отсутствие
В российских школах из-за коронавируса продлили весенние каникулы
В российском посольстве на Филиппинах рассказали о судьбе застрявших туристов
Цена на нефть сегодня: Brent подорожала до $28,99
Стала известна причина смерти писателя Эдуарда Лимонова
Прощание с писателем Эдуардом Лимоновым будет закрытым, таким было его последние желание
На фоне эпидемии посещаемость ТЦ упала на 10-15 процентов