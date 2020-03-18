В российских школах из-за коронавируса продлили весенние каникулы

18 Март 2020 2020-03-18T10:42:59+03:00

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В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 весенние каникулы в российских школах пройдут с 23 марта до 12 апреля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», - рассказал глава Минпросвещения.

В Рособрнадзоре сообщили, что сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766999" frameborder="0"></iframe> Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что меры по борьбе с распространением коронавируса коснутся всех подведомственных Минкультуре учреждений: в России закрываются театры, цирки и музеи. В Москве объявили запрет на проведение мероприятий от 50 человек до 10 апреля. Россия также закрывает границы страны для иностранцев и приостанавливает выдачу виз до 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU