18 Март 2020 2020-03-18T09:57:05+03:00

«Искажение реальности»: Онищенко заявил, что в России дефицит масок, но не их отсутствие Фото: Евгения ГУСЕВА

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Коронавирус станет «хорошей тренировкой» на проверку нашей готовности, а также готовности российской экономики и промышленности. Так в эфире радио «Комсомольская правда» бывший главный санитарный врач страны, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с нехваткой масок в аптеках.

Он рассказал, что на сегодняшний день российская промышленность может производить всего лишь один миллион масок, что «крайне мало даже для нашего немногочисленного населения».

По его словам, даже если сейчас дать бизнесу деньги, он все равно не будет делать тот объем масок, который необходим, но после того, как коронавирус пойдет на спад «мы должны сделать так, чтобы из этого сделали очень серьезные выводы».

«Сегодня у нас с вами это испытание на маски - каждый сезон (...) совсем скоро мы с вами будем думать о том, как готовиться к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. Это и прививки, это и маски», - заявил врач-эпидемиолог.

При этом Онищенко подчеркнул, что в России дефицит масок, но вот то, что их нет и не будет является «искажением реальности в сторону ухудшения и без того непростой ситуации».

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Онищенко прокомментировал объявление пандемии коронавируса. По его словам, «главное - без паники и не терять бдительность», поскольку «идет нормальный контролируемый процесс».

Онищенко рассказал, что российская промышленность оказалась не готова к спросу на маски и антисептики, Евро-2020 могут перенести на год, основная масса заболевших и умерших приходится на Европу и США 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU