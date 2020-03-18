2020-03-18T10:02:01+03:00
В мире

В Китае впервые в 2020 году панда родила детенышей-двойняшек

Обычно бамбуковые медведи не рожают весной
Юлия Кекова
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Детенышей родила 17-летняя самка по кличке Фу Ва.Детенышей родила 17-летняя самка по кличке Фу Ва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае Национальный центр по разведению больших панд в городе Чэнду сообщил о первом появлении на свет детенышей панд в 2020 году. 17-летняя самка по кличке Фу Ва родила двойняшек мужского пола весом 159,8 и 119,5 грамма.

За самочувствием новорожденных ветеринары ведут постоянное и бдительное наблюдение.

- Этот случай безусловно можно назвать редким, поскольку обычно панды не рожают в весеннее время года, - отметил китайский эксперт по разведению этих животных У Кунцзюй изданию China Daily.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В прошлом году в Центре по изучению и разведению больших панд в Чэнду родилось всего чуть более 10 детенышей. В естественной среде число бамбуковых медведей достигает порядка 2 тысяч особей.

Как правило они обитают на территории юго-западной провинции Сычуань, в горной местности, где еще сохранились густые бамбуковые леса, необходимые для их условий жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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