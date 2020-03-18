Устранить дефицит мест в яслях до 2021 не удастся

18 Март 2020 2020-03-18T10:08:37+03:00

Эксперты предположили, что очереди в детский сад не удастся ликвидировать до 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Эксперты предполагают, что к 2021 году в России не удастся устранить дефицит мест в яслях. Такой прогноз основывается на отчете Минпросвещения о реализации госпрограммы «Развитие образования».

Ведомство отчиталось, что в 2021 году не удалось ввести 90 тысяч дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

Всего в 2019 году в стране открылось 79 тыс. новых мест в яслях для малышей от двух месяцев до трех лет, что составляет 85% от запланированного объема.

С учетом введения новых мест доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 87,4% вместо плановых 94%.

Чиновники объясняют, что такая ситуация связана с несколькими факторами: в ряде регионов число детей растет гораздо быстрее, чем удается формировать места в детских садах. Многие родители хотят пристроить малыша в дошкольное учреждение рядом с домом и часто отказываются от предложенных мест в отдаленных детских садах. Это формирует повышенное число очередников.

В прогнозах указано, что если в 2020 году удастся ввести 96 тысяч мест в яслях, то «доступность дошкольного образования для детей возрасте от двух месяцев до трех лет может составить 96%». Это означает, что есть риск недостижения одной из национальных целей развития России, утвержденной указом президента еще в 2018 году.

Самая низкая доступность мест в ясельных группах в Дагестане (42,6%), Ингушетии (51,2%) и Забайкальском крае (62,4%).

Всего в очередях по стране стоят 1,15 млн детей. Больше всего — в Московской области (95 тыс.), Санкт-Петербурге (58 тыс.) и Краснодарском крае (53 тыс.).

Директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила "Известиям", что часто сложности возникают на этапе поиска средств на создание новых мест. Предполагается, что проблему должны решать сообща федеральный и региональный бюджет, но не всегда у субъекта есть средства на решение данной проблемы. А учитывая нынешнюю ситуацию можно предположить, что вопрос с вводом новых мест в яслях затянется еще больше.

— Кроме того, ведь ясли — это не только новые здания. Это еще и мебель, поиск педагогов, разработка программ. На все эти процессы требуется больше времени, — уверена Ирина Абанкина.

Ранее депутат Нилов предложил пересмотреть порядок льготной очереди в детсады. Парламентарий считает, что дети, взятые из приюта или под опеку, могут рассчитывать на внеочередное зачисление в дошкольные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU