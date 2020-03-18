Курс рубля на 18 марта 2020: доллар подскочил выше 76 рублей впервые за 4 года, евро - 83, 90

18 Март 2020 2020-03-18T10:34:24+03:00

Курс рубля на 18 марта 2020: доллар подскочил выше 76 рублей впервые за 4 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Курс рубля в среду, 18 марта 2020 года, продолжил падание по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Центрального Банка России.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии доллар подорожал на 1,1% и впервые с февраля 2016 года подскочил выше 76 рублей. Таким образом по состоянию на 18 марта курс американской валюты составляет 76,23 рубля.

Евро прибавил к стоимости 1,18%. Теперь курс европейской валюты поднялся до 83,88 рубля.

Отметим, что днем ранее,17 марта, на открытии торгов Мосбиржи курс американской валюты опустился до 74,12 рубля. В тот день Центральный банк установил официальный курс доллара на 18 марта: доллар потерял в цене и остановилась на уровне 73,8896 рубля,

ИСТОЧНИК KP.RU