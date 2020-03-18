Россияне стали в полтора раза чаще брать в долг до зарплаты

18 Март 2020 2020-03-18T10:42:15+03:00

Часто средства нужны, чтобы внести платеж в банк

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Россияне стали в полтора раза чаще брать деньги у микрофинансовых организаций. Такие займы часто называют «до зарплаты», в основном их берут на срочные финансовые нужды или чтобы погасить ежемесячный платеж в банк.

Об увеличении доли кредитов сообщили эксперты компании Webbankir, которая входит в топ-5 на рынке МФО. Специалисты провели анализ целей, которые люди указывают при обращении за деньгами.

На что берут деньги в МФО:

На содержание дома, решение бытовых нужд и семейные траты сейчас приходится 22,4%, а в 2017-м году было 21,4%

Нехватка средств до зарплаты или экстренные траты – 15,3% (2020 год0, 2017-й - 10,2%

На ремонтные работы – неизменно 15%

Обслуживание кредитов в банке – 10%

На приобретение бытовой техники, электроники, одежды и мебели – 14,4% в 2020 году, в 2017 – 20,5%

В целом исследование показало, что потребность в средствах растет, так как людям не хватает денег на текущие обязательства и жизнь, а вот траты на дорогие покупки постепенно снижаются, пишет газета «Известия».

В МФО уверены, что число клиентов будет только расти, так как банки ужесточают кредитную политику. Тем временем в банках уверены, что в период финансовой нестабильности люди будут брать займы чаще всего на неотложные нужды, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU