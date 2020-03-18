18 Март 2020 2020-03-18T11:21:09+03:00

Курс евро на 18 марта: европейская валюта превысила 85 рублей впервые с 2016 года Фото: REUTERS

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Курс рубля в среду, 18 марта 2020 года, сильно ослаб по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской биржи.

По состоянию на 10:40 мск евро подорожал на 2 рубля 10 копеек и впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 85 рублей. Таким образом курс европейской валюты составил 85,01 рубля.

Доллар прибавил к стоимости 1 рубль 77. Теперь курс американской валюты поднялся до 77,21 рубля.

Сайт kp.ru писал, что еще по состоянию на 10:00 доллар продавался за 76,23 рубля, а евро – за 83,88 рубля.

Напомним, в понедельник, 16 марта, российская валюта и индекс Московской биржи снизились всего на 2%, несмотря на обвальное падение нефти и американских фондовых рынков – более чем на 10%. На следующий день, 17 марта, рубль начал укрепляться, и подорожал по отношению к доллару на 23,66 копейки до 73,8896 рубля, евро потерял в цене 53 копейки и опустился до 74,12 рубля

ИСТОЧНИК KP.RU