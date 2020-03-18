2020-03-18T11:52:15+03:00
Общество

Путин назвал процент граждан России, которые относятся к среднему классу

Российский лидер отметил, что «средний класс в каждой стране разный»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: более 70% граждан России относятся к среднему классуПутин: более 70% граждан России относятся к среднему классуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласно методике оценки Всемирного банка доля среднего класса в России превысила 70% и властей должны укреплять их положение и повышать доходы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что «средний класс в каждой стране разный», поэтому неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни в Германии, Франции или Соединённых Штатах. Он обратил внимание на методику Всемирного банка, которая относит к среднему классу тех, чьи доходы в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70% (…) наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать (его) доходы», - сказал глава государства в интервью ТАСС.

Напомним, одна из поправок к Конституции России закрепляет минимальный размер оплаты труда на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В документе также отмечается, что Российская Федерация уважает труд граждан.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 16. О среднем классе и доходах населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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