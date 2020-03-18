2020-03-18T12:07:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи заявили о существовании нескольких разновидностей коронавируса Covid-19

COVID-19 может распространяться с разной скоростью
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал о нескольких разновидностях коронавируса нового типЭксперт рассказал о нескольких разновидностях коронавируса нового типФото: REUTERS
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В настоящие время в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса Covid-19, одна из которых относится к варианту быстро распространяющийся, другая - к медленно. Об этом со ссылкой на данные китайских ученых сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

Так, по его словам, в Италию, где зафиксировано 31 506 случаев заражение, попала разновидность коронавируса, распространяющаяся быстрее.

Однако специалист отметил, что, если будет разработана вакцина, она будет годиться «и для одного, и для другого варианта». «На лечение и вакцинацию это никак не повлияет», - заверил он

При этом Нетесов обратил внимание на проблему с разработкой вакцины - она сдерживается тем, что до настоящего времени нет модельного животного, на котором можно ее испытать.

Напомним, ранее профессор лаборатории экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что вакцина от коронавируса может появиться через полгода в развитых странах. Он отметил, прогнозы ВОЗ о создании вакцины через 1-1,5 года, связано с тем, что организация строит прогнозы в масштабах планеты, взяв в расчёт также и развивающиеся страны.

Основы профилактики COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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