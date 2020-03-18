Россия временно ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T12:19:18+03:00

Для въезда жителям республики не обязательно иметь в российском паспорте регистрацию на территории РФ

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Россия ввела временные ограничения въезд на территорию страны жителям Донецкой народной республики (ДНР), не имеющим российского гражданства. Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области.

«Для данной категории граждан въезд в РФ временно ограничен. В то же время, если у жителей региона есть российские паспорта, то, как граждане РФ, они могут въехать в страну», - заявили в управлении.

При этом для въезда жителям ДНР не обязательно иметь в российском паспорте регистрацию на территории РФ

Напомним, ранее в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Россия временно прекратила оформление и выдачу виз, а также ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию. Исключение делается для водителей грузовиков, экипажей самолетов и морских судов, поездов и членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических служб, постоянно проживающих на территории РФ и следующих транзитом.

ИСТОЧНИК KP.RU