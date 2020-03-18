Россия примет меры по недопущению коронавируса на МКС

18 Март 2020 2020-03-18T12:26:51+03:00

Перед полетом на МКС космонавтов отправят на карантин Фото: EAST NEWS

Все космонавты перед полетом будут направляться на карантин

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На сегодняшний день Россия является единственной страной, отправляющей космические экипажи на орбиту во время пандемии. Для того, что не допустит попадания коронавируса на Международную космическую станцию (МКС) предпринимаются жесткие меры противоэпидемического контроля.

В скором времени, 9 апреля, запланирована отправка нового экипажа космонавтов на станцию. Корабль «Союз МС-16» стартует с космодрома Байконур с тремя членами экипажа на борту. Основной и дублирующий состав экспедиции прибудут на космодром из Звездного городка 24 марта.

Попав на Байконур, космонавты из России и NASA будут отправлены на карантин. Доступ к космическим путешественникам будет максимально ограничен, а все встречи с участием космонавтов будут отменены.

Основной экипаж, отправляющийся на МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди. В дублирующий состав вошли Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американский астронавт Стивен Боуэн, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU