2020-03-18T12:51:52+03:00
Происшествия

В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство" [видео]
Юлия Кекова
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Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения.Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Московские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии разыскали и задержали банду злоумышленников, которые утроили стрельбу по автосалону, а также поджоги автомобилей у дилерского центра. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Благодаря установленным камерам видеонаблюдения оперативники по горячим следам установили причастных к совершению преступлений.

По словам Волк, ночью подозреваемые подъехали к автосалону на юго-востоке столицы и шесть раз выстрелили в сторону здания, после чего скрылись.

Спустя несколько дней они вернулись туда и подожгли два автомобиля на территории дилерского центра. Еще неделю спустя задержанные снова открыли стрельбу по салону, повредив восемь легковых автомобилей.

В настоящее время на бандитов завели уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство". Задержанные заключены под стражу, а их автомобили, на которых они подъезжали к месту преступления изъяты. Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

В Москве задержали подозреваемых в хулиганстве и поджоге автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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