В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Московские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии разыскали и задержали банду злоумышленников, которые утроили стрельбу по автосалону, а также поджоги автомобилей у дилерского центра. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Благодаря установленным камерам видеонаблюдения оперативники по горячим следам установили причастных к совершению преступлений.
По словам Волк, ночью подозреваемые подъехали к автосалону на юго-востоке столицы и шесть раз выстрелили в сторону здания, после чего скрылись.
Спустя несколько дней они вернулись туда и подожгли два автомобиля на территории дилерского центра. Еще неделю спустя задержанные снова открыли стрельбу по салону, повредив восемь легковых автомобилей.
В настоящее время на бандитов завели уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство". Задержанные заключены под стражу, а их автомобили, на которых они подъезжали к месту преступления изъяты. Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.
В Москве задержали подозреваемых в хулиганстве и поджоге автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU