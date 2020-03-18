В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

18 Март 2020 2020-03-18T12:51:52+03:00

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство" [видео]

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Московские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии разыскали и задержали банду злоумышленников, которые утроили стрельбу по автосалону, а также поджоги автомобилей у дилерского центра. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Благодаря установленным камерам видеонаблюдения оперативники по горячим следам установили причастных к совершению преступлений.

По словам Волк, ночью подозреваемые подъехали к автосалону на юго-востоке столицы и шесть раз выстрелили в сторону здания, после чего скрылись.

Спустя несколько дней они вернулись туда и подожгли два автомобиля на территории дилерского центра. Еще неделю спустя задержанные снова открыли стрельбу по салону, повредив восемь легковых автомобилей.

В настоящее время на бандитов завели уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство". Задержанные заключены под стражу, а их автомобили, на которых они подъезжали к месту преступления изъяты. Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767178" frameborder="0"></iframe> В Москве задержали подозреваемых в хулиганстве и поджоге автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU