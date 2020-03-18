В Сирии возобновила работу электроподстанция под Алеппо

18 Март 2020 2020-03-18T13:03:36+03:00

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В Сирии возобновила работу важнейшая электроподстанция. Комплекс расположен на территории города Зерба под Алеппо и соединяет воедино энергетическую систему севера и центральных районов страны.

Семь лет назад оккупировавшие эту территорию боевики разрешили запускать подстанцию только для обслуживания Идлиба. А после наступления сирийской армии террористы уничтожили большую часть оборудования: разбили трансформаторы, перерезали провода, испортили вышки. Однако всего за два месяца специалистам удалось восстановить и настроить одну из линий, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что в регионе продолжается патрулирование российских военных. Накануне военная полиция провела патрулирование по маршрутам Аджами – Мешерфа – Манбидж – Бозгекли – Аджами и Аджами – Мешерфа – Аджами. Кроме того силы ВКС России провели патрулирование воздушного пространства, пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU