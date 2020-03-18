В Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные
В закрытой на карантин Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные.
«На сегодня было запланировано два вывозных рейса, то есть на улице останется уже почти 400 человек (…) Всего остаётся около тысячи человек, планировалось пять рейсов», - сообщила RT пресс-секретарь российской авиакомпании Елена Селиванова
По ее словам, почти все отели отказываются заселять российских граждан без справки об отсутствии коронавируса, а онкобольным необходим приём лекарств, которые закончились в Черногории.
Как рассказывал ранее граждане России с билетами на самолеты не могут вернуться на родину из-за закрытия границ и отмены международных авиарейсов в Черногории. Страна оставалась последней в Евросоюзе без коронавируса, но 17 марта власти официально подтвердили сразу два случая заражения.
В Черногории готовы согласовать спецрейс, чтобы российский самолет забрал туристов, но у властей принимающей страны есть условия, согласно которым разрешение на эвакуацию россиян будет дано, если из Москвы в Тиват за счет российских авиакомпаний будут доставлены 50 черногорцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»