2020-03-18T13:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные

Граждане России с билетами на самолеты не могут вернуться на родину из-за запрета на международные полеты из Черногории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольныеВ Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольныеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В закрытой на карантин Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные.

«На сегодня было запланировано два вывозных рейса, то есть на улице останется уже почти 400 человек (…) Всего остаётся около тысячи человек, планировалось пять рейсов», - сообщила RT пресс-секретарь российской авиакомпании Елена Селиванова

По ее словам, почти все отели отказываются заселять российских граждан без справки об отсутствии коронавируса, а онкобольным необходим приём лекарств, которые закончились в Черногории.

Как рассказывал ранее граждане России с билетами на самолеты не могут вернуться на родину из-за закрытия границ и отмены международных авиарейсов в Черногории. Страна оставалась последней в Евросоюзе без коронавируса, но 17 марта власти официально подтвердили сразу два случая заражения.

В Черногории готовы согласовать спецрейс, чтобы российский самолет забрал туристов, но у властей принимающей страны есть условия, согласно которым разрешение на эвакуацию россиян будет дано, если из Москвы в Тиват за счет российских авиакомпаний будут доставлены 50 черногорцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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