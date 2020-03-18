18 Март 2020 2020-03-18T14:03:44+03:00

Песков о том, сдал ли Путин тест на коронавирус: «Его график — лучший показатель здоровья» Фото: REUTERS

По словам представителя Кремля, в круглосуточном режиме делается все необходимое для защиты российского лидера от коронавируса

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Активный рабочий график президента России Владимира Путина является лучшим свидетельством состояния здоровья главы государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что делается «все необходимое для защиты Путина от коронавируса делается в круглосуточном режиме».

Песков также сообщил, что сам сделал анализ на коронавирус. По его словам, от сдачи теста до получения результата заняло порядка 12 часов.

«Я сдавал на рабочем месте. Специалист приезжал в администрацию (президента), и мы по очереди все к нему ходили», - рассказал он.

Напомним, ранее Песков подтвердил, что все сотрудники администрации президента сдают анализ на коронавирус COVID-19. Тест сдали и журналисты, которые будут освещать визит главы государства в Крым 18 марта. Более того, в Кремле также проверяют приходящих сотрудников СМИ, которым измеряют температуру и установили дозаторы с антисептиками для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU