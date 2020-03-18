2020-03-18T14:17:32+03:00
Экономика

Курс евро на 19 марта: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс евро на 19 марта
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс евро на 19 марта составил 84,88 рубляКурс евро на 19 марта составил 84,88 рубляФото: REUTERS
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Центральный банк установил официальный курс евро на 19 марта. Европейская валюта подорожала на 2,58 рубля и достигла 84,8881 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

В ходе торгов на Московской бирже утром 18 марта рубля сильно ослаб по отношению к евро, который подорожал на 2 рубля 10 копеек и составил 85,01 рубля. Отметку в 85 рублей европейская валюта превысила впервые с февраля 2016 года.

Такое резкое падение рубля связано с понижением цен на нефть. В частности, цена нефти марки Brent упала ниже 28 долларов за баррель впервые с января 2016 года. Стоимость фьючерса нефти марки WTI также потеряла в цене 4,9% и сейчас составляет 25,96 долларов за баррель. Последний раз такого показателя она достигала только в мае 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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