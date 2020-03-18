2020-03-18T14:20:58+03:00
Общество

В Вологодской области объявлены досрочные двухнедельные школьные каникулы

Накануне губернатор Олег Кувшинников подписал постановление о вводе на территории региона ограничительных мер сроком до 17 апреля в связи с распространением коронавируса
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Помимо общеобразовательных школ, с 18 марта по 1 апреля в регионе приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования, студенты колледжей, техникумов и вузов переведены на дистанционное обучение. Запрещены все массовые мероприятия, закрыты музеи, театры, областная библиотека работает дистанционно.

Всем госслужащим запрещены командировки в другие регионы страны. По поручению губернатора, сотрудники департамента экономического развития и департамента сельского хозяйства будут отслеживать изменение розничных цен на продовольственные товары и предметы первой необходимости в магазинах области, а также оценивать складские запасы.

«Руководителей предприятий торговли прошу принять все необходимые меры для организации бесперебойного обеспечения продуктами питания вологжан, а также проявить свою социальную ответственность и не допускать необоснованного повышения цен», - сказал Кувшинников.

Вологжанам, прибывшим из-за границы, предписано провести в изоляции 14 календарных дней с момента возвращения, больничный им оформят без посещения поликлиники. По данным областного департамента здравоохранения, на сегодняшний день лабораторную проверку на коронавирусную инфекцию прошли более 400 вологжан, вернувшихся из-за рубежа, вирус ни у кого не выявлен.

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