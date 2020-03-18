2020-03-18T15:10:36+03:00
Общество

В России на дорогах появится новый предупреждающий о камерах знак

Им будут обозначать стационарные и мобильные приборы фотовидеофиксации
Юлия Кекова
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Автомобилисты стали заложниками систем видеофиксацииАвтомобилисты стали заложниками систем видеофиксацииФото: Иван МАКЕЕВ
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МВД России разработало новый проект, согласно которому для обозначения мест с комплексами фотовидеофиксации должен устанавливаться новый дорожный знак. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указывается, изменения вносятся с учетом конструктивных и технических особенностей таких комплексов, которые могут одновременно фиксировать несколько административных правонарушений на дорогах.

В настоящее время согласно действующим правилам камеры обознаются информационной табличкой 8.23 "Фотовидеофиксация". Теперь этот знак будет иметь номер 6.22. Размещать его будут примерно за 150-300 метров непосредственно до зоны установленного комплекса контроля. Предусматривается, что оборудование специалисты будут ставить вне населенных пунктов.

Как именно будет выглядеть новый знак, пока в документе не прописано, но судя по разъяснениям ГИБДД России, он, возможно, будет относится к категории информационных (это следует и из логики новой нумерации).

ИСТОЧНИК KP.RU

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